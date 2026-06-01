鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-01 14:23

日本政府周一 (1 日) 宣布，正式針對來自中國、南韓及台灣的熱軋鋼捲、鋼板及鋼帶展開反傾銷課稅調查。這項調查是由日本製鐵、JFE 鋼鐵、神戶製鋼所及中山製鋼所等四大鋼鐵巨頭聯合提出申請，主張這類進口鋼材以不當低價銷往日本，已對國內產業造成損害。

此次針對熱軋鋼帶和鋼板的行動，反映了日本基礎材料產業環境的變化。熱軋鋼帶和鋼板是汽車、工程機械、鋼管和建材等眾多製造業的原料。

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根據業者提供的申請資料，來自中、韓、台三地的相關鋼材進口量持續攀升，從 2021 年度的約 123 萬噸，增加至近期 (2024 年 10 月至 2025 年 9 月) 的 143 萬噸以上。

在價格競爭力上，業者指出中國製產品比日本國內售價便宜約 3 到 4 成，南韓產品也低了 1 到 2 成，甚至有部分產品售價低於其「正常價值」達 50%。

日本鋼鐵聯盟會長 Masayuki Hirose 在政府宣布調查後在其網站上發表聲明稱：「在日本，採取適當的貿易救濟措施也變得日益迫切。」東京去年已對來自部分相同國家的塗層鋼和不銹鋼進口展開調查。

除了市場份額競爭外，此案更涉及日本鋼鐵業的綠色轉型。日本鋼鐵業正處於從高爐轉向電爐或研發氫能煉鐵的關鍵投資期，需要健全的利潤支持。若國內市場持續受低價鋼材壓制，將嚴重削弱企業研發脫碳技術的投資餘力，威脅國家基幹產業的製造基盤與經濟安全保障。