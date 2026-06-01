鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-01 17:55

衛福部公告 115 年 6 月起將實施多項攸關民眾權益的重大政策與新措施 ，在健保藥品給付方面迎來重大引進與擴增，涵蓋乳癌、大腸直腸癌、脊髓性肌肉萎縮症（SMA）及肺動脈高壓等多項疾病用藥 ，大幅減輕病友財政負擔，其中 SMA 用藥給付，即每年最高為病友省下高達 622 萬元的藥費。此外，長照服務也同步擴大照顧對象，首次將有永久居留且符合特定居留條件、身心失能的外國專業人才本人、配偶及子女納入長照給付資格 。

6/1新制上路！永居專業人才首納長照、擴大癌藥給付及幫SMA病友年省622萬。（鉅亨網資料照）

在健保藥品新制部分，中央健康保險署公告生效多項藥品給付異動與暫予支付 ：

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SMA 用藥修訂： 異動含 risdiplam 成分藥品（服脊立口服溶液用粉劑），刪除治療年齡大於 2 個月的限制，並新增膜衣錠新劑型 ，口服溶液用粉劑每人每年藥費高達 622 萬元，新制上路後將為病友家庭省下沉重負擔 。

癌症用藥擴大給付： 暫予支付含 fruquintinib 成分藥品（伏腸剋膠囊），用於轉移性大腸直腸癌成人病人 ；暫予支付含 capivasertib 成分藥品（泛抑癌膜衣錠），與 fulvestrant 併用於 HR 陽性、HER2 陰性且具特定基因變異的局部晚期或轉移性乳癌成人 。同時，修訂免疫檢查點抑制劑給付規定，刪除連續 2 次評估疾病呈穩定狀態（SD）不得續用的限制，並擴增 nivolumab 併用化療用於早期非小細胞肺癌之術前輔助治療 ；此外，docetaxel、paclitaxel、gemcitabine 等化療藥物也修訂給付規定至與許可證適應症相同 。

罕病與慢性病用藥： 暫予支付含 sotatercept 成分藥品（穩納肺凍晶注射劑），用於特發性或遺傳性肺動脈高壓成人病人的附加治療 ；暫予支付含 lebrikizumab 成分藥品（異可適注射劑），用於全身慢性中重度異位性皮膚炎患者 ；擴增含 dexamethasone intravitreal implant 成分藥品（傲迪適眼後段植入劑）用於非感染性眼後房葡萄膜炎的給付針數 。