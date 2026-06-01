鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-01 16:35

台灣人壽與政大商學院今 (1) 日聯合發布 2026「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查。在超高齡與通膨時代下，今年首度新增的國人退休「素養」指數僅拿 55.95 分不及格，其中 30 歲以下 Z 世代更有超過八成 (83.3%) 不了解退休金給付制度。調查顯示，未退族「自備退休金」的比例雖首破七成創七年新高，但受限於低薪、養家與房產壓力，國人平均直到 42.73 歲才有能力開始存錢，提早面臨提「錢」退休好難的現實卡關。

趨勢一：理想與現實差距擴大 六成未退族月存不到 1 萬

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交叉分析顯示，未退族普遍渴望在 65 歲前提早退休，並認為 38.5 歲就該啟動準備、期望每月有近 4.2 萬元的退休金。然而，現實中卻拖延至 42.73 歲才開始存錢，導致退休後每月預估僅剩近 3.2 萬元可用，理想與現實存有「4 歲的拖延、1 萬元的缺口」。

此外，超過六成 (61%) 的未退族每月存不到 1 萬元。拖累理財進度的「三大障礙」，分別為養家 (54.5%)、薪水太低 (37.9%) 與房貸房租壓力 (35.4%)；20 至 39 歲年輕族群主要卡關在「低薪」，55 歲以上則因身為家庭經濟支柱而被「養家費用」吞噬退休準備。

趨勢二：自學理財成主流 卻嚴重低估老後醫療費

隨著國人對社會保險的依賴度降至歷年最低，高達 44.5% 的民眾表示理財知識全靠「自行研究自學」。國人最青睞的四大理財工具依序為股票、台幣存款、ETF 與保險，其中 Z 世代投資 ETF 的比例高居各年齡層之首 (71.1%)。

但在風險規劃上，國人卻嚴重低估醫療通膨。衛福部最新統計每人年平均醫療開銷已達 80,719 元創新高，但仍有近七成 (68.5%) 未退族樂觀認為「退休後一年醫藥費 5 萬元就夠」，恐陷入老後財務長照危機。

趨勢三：不靠子女改住養生村 「保單折抵月租」成新寵

面對「孤老」未來，若老後健康惡化，高達 51.2% 的國人傾向入住長照機構，期盼「由子女照顧」的比例跌至 5 年新低 (9%)。國人退休觀念已從「養老」升級為高品質的「享老」，包辦生活起居與醫療照護的「養生村」成為安居新選擇。

調查指出，有七成想入住養生村的民眾中，有 41.6% 願意購買相關保單，尤其偏好能確保終身現金流、且能直接折抵養生村月租費的「年金型保單」。