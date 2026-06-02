鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-02 10:39

美股近期頻創新高，但美伊戰事未完待續，投資人又愛又怕，不知該不該進場，投信法人指出，觀察今年第一季因 AI 取代軟體業疑慮及美伊軍事衝突，市場恐慌引發美股回檔修正，隨後受惠財報顯示 AI 支出轉為收入成效浮現、美伊暫時停火等利多激勵，美股在 4、5 月展開反彈行情，這樣的情節在過去也多次發生，進一步觀察歷史經驗，美股在第一季跌後若連兩月反彈，6 月進場美股後市報酬仍可期待。

歷史經驗引路：美股第1季跌後連彈兩月 6月進場後市可期。(圖：shutterstock)

群益投信美股 ETF 研究團隊表示，統計金融海嘯以來，美股分別遭遇了 2009 年雷曼兄弟倒閉恐慌蔓延、2018 年川普首提對中貿易調查、2020 年 Covid-19 全球蔓延，讓股市在第一季呈現回檔修正下跌，不過隨即迎來強勁的第二季，在當年 6 月進場布局美股，後 1 個月、3 個月、6 個月平均報酬為 0.8%、11.1%、13.4%，展現美股的強韌。今年第一季美股面臨 AI 衝擊軟體業及美伊衝突，根據過去歷史經驗來看，6 月正是布局進場美股的好時機。

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ETF 理財達人表示，台灣投資人最熟悉的海外市場就是美股，由於美股是全球最重要的國際股市，現在滿手台股的投資人更應該入手美股，完美打造投資雙核心。多家投信也趁勝積極搶進美國市場，除了安聯投信第三檔主動式 ETF 00402A 將於 6 月 9 日掛牌上市外，群益標普 500ETF(009823-TW)、群益美國科技巨頭 ETF(009824-TW) 兩檔美股 ETF 即將在 6 月 8 日展開募集。

群益標普 500ETF 經理人謝明志表示，美股下半年平均表現都不錯，平均漲幅都有約一成以上，勝率也都有八成以上，美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，有助支持美股表現延續。標普 500 指數涵蓋 11 大產業中各有耳熟能詳的優質龍頭企業，也都各擁利基與相關投資契機，現階段布局將有望掌握今年美股成長產業的增長紅利。

群益美國科技巨頭 ETF 李晉含強調，目前企業獲利仍維持強勁成長，AI 投資、營運槓桿改善與需求回升持續支撐獲利動能。展望後續，企業獲利預期仍有上修空間，美股獲利貢獻高度集中於 AI 巨頭，科技股中 AI 代理帶動新應用市場擴張，中長期成長趨勢仍具支撐。