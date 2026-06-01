鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-01 20:10

隨著美股標普 500 指數在 2026 年上半年屢創新高，美國銀行股票與量化策略主管 Savita Subramanian 強調，市場表面看似繁榮，背後卻隱藏著巨大的結構性風險。她重申其謹慎觀點，並表示「看好個股，但現階段並不看好指數」。

美銀警示指數集中化風險：看好個股但對標普500轉趨謹慎(圖:shutterstock)

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這種現象對普通投資者影響深遠。數千萬美國人透過 401(k) 退休賬戶持有指數基金，這使他們在無意間重倉了少數幾家科技巨頭。舉例而言，若持有 10 萬美元的標普 500 指數基金，其中超過 3 萬美元可能僅押注在少數 AI 企業上；一旦這些龍頭股波動，其他成份股將難以抵銷跌幅。

美國銀行的分析顯示，在追蹤的 20 項估值指標中，標普 500 指數有 18 項呈現超買狀態。Subramanian 預計，2026 年市場將面臨估值回調，意味著就算公司持續成長，投資者願意支付的溢價也會縮水。

美銀對 2026 年底的目標價設定在 7,100 點，這在華爾街屬於極為保守的預測。

由於標普 500 指數在 2026 年 5 月底已突破 7,520 點，若要達到美銀的目標價，意味著指數在未來半年可能面臨約 6% 的跌幅。相較之下，其他機構如德意志銀行則看高至 8,000 點，顯示出市場觀點的巨大分歧。

面對指數潛在的下行風險，Subramanian 建議投資者應轉向估值更低、走勢更穩健的行業，例如醫療、房地產，並在消費行業中優先布局必需消費品。

此外，AI 的全面落地也帶來長期的經濟隱憂，若 AI 大規模替代人力崗位，可能導致就業縮減並削弱支撐經濟的居民消費力。