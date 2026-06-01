鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-01 19:31

國內 ETF 投資標竿元大台灣 50(0050-TW) 再寫歷史篇章，隨著台股站上 4 萬 5 新高，在近 300 萬投資人共同參與下，規模正式飛越 2 兆大關，持續引領台股 ETF 長期投資。在規模成長、經理費率隨之下降的架構下，0050 以最新規模 2 兆元計算，經理費率已降至約 0.0725%，未來將持續朝 0.05% 下降，有利長期投資。

295萬人見證！0050規模飛越2兆元大關 經理費率降至0.0725%。(鉅亨網資料照)

0050 反映台灣主要上市權值股表現，是國人市值型 ETF 投資首選標的。據證交所、集保結算所資料，0050 規模於 1 日達 2 兆元，截至 5 月 29 日投資人數達 295.6 萬人、截至 4 月底定期定額戶數達 100.8 萬，均持續推進國內 ETF 紀錄。

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同時，證交所 4 月份開戶數資料顯示，0 至 19 歲開戶達 72.4 萬新高，為今年以來成長最快的區間。據元大證券指出，0050 穩居 2025 年兒童庫存戶數及年增長雙冠王；永豐金證券統計，0050 亦為 2025 年 0 至 18 歲台股交易首選，更勝台積電與高股息 ETF。

從長期投資角度，0050 自 2003 年 6 月 25 日成立以來，至今年 5 月底含息報酬率 2,208%，以每年 250 交易日換算年化報酬率約為 14.94%，陪伴台灣投資人長線共享台股成長果實。

近期台灣資本市場迎來結構性變革，金管會宣布放寬國內股票型基金及主動式 ETF 投資單一個股比例上限至 25%，未來將引導資金更傾向配置權值股，實質有利臺灣 50 等市值型指數投資。

元大投信持續建議，對於距離退休時間長達 30 至 40 年的年輕存股族，可透過 0050、0050 ETF 連結基金及早建立存股計畫，盡可能擴大時間複利優勢。並提醒 0050 為純粹的市值型 ETF，集中反映主要台灣上市權值股表現，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

取自元大投信官網