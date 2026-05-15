鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-15 10:48

鴻海 (2317-TW) 宣布增資亞灣超算 300 億元，鴻海表示，第一階段預計在第三季開始啟用，主攻 AI 推論以及生成式的 AI，提供企業高效率的本土 AI 主權算力，目標打造台灣最大的 AI 超算中心。

鴻海增資亞灣超算300億元 首階段Q3啟用衝刺本土主權AI。(鉅亨網資料照)

鴻海近期積極布局主權 AI，除了增資亞灣超算外，近日也宣布與主權 AI 基礎設施公司 Amini、高效能運算、AI 與量子運算領導商 Bull 建立戰略合作夥伴關係，也是鴻海首度切入非洲主權 AI 市場。

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