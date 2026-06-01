鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-01 14:08

台灣高資產財富管理競爭白熱化，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行私人銀行宣布，成為台灣首家導入貝萊德 Aladdin Wealth 科技平台的私銀。本次合作結合核心系統升級，全面強化財富顧問能力，為台港星高資產客戶打造無縫體驗。透過引進全球領先的投資科技，國泰世華旨在將數據為本的量化分析與風險控管融入投資組合，優化作業模式並提升資料一致性，以一站式財富管理服務回應市場需求。

貝萊德Aladdin Wealth攜手國泰世華私銀 搶攻跨國高資產財管商機。（圖：shutterstock）

在外資銀行動作頻頻之際，本土私銀龍頭展開反擊。繼渣打銀行在台第三家私人理財中心盛大開幕，國泰世華銀行私人銀行也於今（1）日正式引進貝萊德集團 Aladdin Wealth 科技平台。此舉象徵本土私銀正式與國際頂尖投資科技接軌。國泰世華這次將科技平台導入，搭配剛完成升級的銀行核心系統，預期能大幅提升亞太地區包含台灣、香港及新加坡等三地高資產客群的跨境服務品質。

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透過引進該科技平台，國泰世華私人銀行將大幅改進投組諮詢流程中的資料一致性，實踐更嚴謹、以數據為本的投資組合管理方法。該平台以強大的量化分析與投資組合洞察為基礎，能有效強化直通式處理流程的效率，並使風險管理能力大幅升級，支持一站式且具備高度擴展性的財富管理服務。這能協助第一線客戶經理強化客戶管理，並加快整合投資建議的速度，即時提供量身打造的投資洞察。

對於內部團隊而言，投資顧問團隊可透過此全方位整合平台有效管理產品資訊、精簡作業流程並強化風險控管。同時，投資組合顧問團隊也配備完整的管理工具，能加速提供諮詢服務並深化客戶互動。

國泰世華銀行私人銀行執行長傅伯昇指出，科技是打造具備韌性財富管理平台的關鍵，核心系統升級結合頂尖科技平台，讓銀行在擴大服務規模時，能兼顧深度個人化服務與精準的投組洞察。