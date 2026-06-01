鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-01 15:55

韓媒最新報導指出，韓國清州市 SK 海力士工廠今 (1) 日上午發生火災，並伴隨有毒氣體洩漏，結果造成 7 人送往醫院接受檢查，廠內全部人員緊急疏散避險。

《韓聯社》報導，今日上午 10 時 32 分許，SK 海力士清州第四廠區內連接 M15 和 M15X 生產間的 6 層氣體間發生火災，自動噴淋系統在起火後隨即啟動，火勢及時得到控制，但對人體有害的氟氣洩漏 5ppm，有 7 人被送往醫院接受檢查。

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在有毒氣體洩漏後，SK 海力士方面立即疏散工廠內約 3600 名員工，並於當地時間 13 時 38 分 (台灣時間 14 時 38 分) 左右完成殘留氣體清除工作。在確認無異常情況後，重新開放全部工廠建築，並宣布事件處置結束。

SK 海力士表示，工廠的生產設備運作未受影響，不會使生產中斷，目前正在調查事故發生的確切原因。

SK 海力士今年股價因儲存週期景氣而節節攀升，最新市值已站上 1 兆美元。今日 SK 海力士股價上漲 1.29%，續創歷史新高。

此外，另一南韓巨頭今日也傳出發生工安事故，位於大田的韓華航空航太公司今日上午發生爆炸事故。

今日上午 10 時 59 分，位於大田市儒城區外三洞的韓華航空航太公司工廠發生爆炸事故，造成 5 人死亡、1 人全身燒傷、1 人輕傷。該廠主要研發和製造大型推進器和地對地戰術飛彈系統。