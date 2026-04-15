鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-15 13:40

世界鋼鐵協會 (worldsteel) 發布最新短期需求預測報告 (SRO)，預計 2026 年 全球鋼鐵需求將微增 0.3% 至 17.24 億噸，但較前一次預估的成長 1.3% 下修；2027 年 則受惠區域性態勢翻轉，需求將加速成長 2.2% 至 17.62 億噸。

世界鋼鐵協會短期需求預測報告 2026年成長下修至0.3%。(圖：中鋼提供)

世界鋼鐵協會市場研究委員會主席 Alfonso Hidalgo Calcerrada 表示，自 2022 年 以來，全球經歷了漫長且充滿挑戰的結構性調整，導致鋼鐵需求長期受壓，但確信全球鋼鐵需求已觸底回升。

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值得關注的是，若排除中國因素，2027 年 全球鋼鐵需求成長率預計將衝上 4.0%，創下近年來罕見的高成長水準。不過，Calcerrada 也示警，雖然核心假設是中東衝突將於今年 6 月 前解決，但若戰事延續至第二季以後，屆時將必須針對能源敏感地區如歐盟進行實質性的預測下修。

從全球主要市場用鋼需求預估來看，中國市場預計 2026 年 需求衰退收斂至 1.5%，主因房地產市場調整接近底部，在地方政府維持 GDP 成長及基建投資略增下，製造業鋼鐵需求將隨出口持續增長。預計 2027 年 中國需求將與 2026 年 持平，結束自 2021 年 以來的嚴峻下行壓力。

印度市場則持續蟬聯全球增長冠軍，受惠於基建主導的建築業、貨運帶動的汽車業，以及全國鐵路擴張，預計 2026 年 需求增長 7.4%，2027 年 更將加速至 9.2%；非洲地區延續 2023 年 以來的強勁復蘇，受益於大規模都市化與基建開發，預計 2026、2027 年 將分別增長 3.8% 與 4.6%。