鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-01 11:06

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 積極展現永續營運影響力，屢獲海內外指標永續獎項肯定，此次在台灣永續能源研究基金會舉辦的「2026 年台灣零售永續獎」中，一口氣拿下 7 大獎項，成為本屆獲獎數最多的超商。

7 ELEVEN 於 2025 年打造全台首家「生物多樣性示範超商」。(圖；統一超提供)

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其中，統一超「綜合績效」獲得楷模獎，更於首次頒發的「永續零售營運獎」中，以紫斑蝶友善的 7-ELEVEN 茂林門市、智慧節能的 7-ELEVEN 慶城門市，兩家門市雙雙獲得「門市組」金獎肯定。

同時，「永續零售創新獎」、「永續零售合作夥伴獎」、「顧客永續行動獎」、「永續零售供應鏈獎」四大獎項均拿下銀獎。

7-ELEVEN「紫斑蝶主題門市」。(圖：統一超提供)

統一超指出，自 2020 年擬定永續藍圖，並於 2021 年定調為永續元年，成立「減塑、減碳、食品永續健康、永續採購暨生物多樣性」四大永續專案小組，以淨零減碳、循環再生、環境守護及多元共融等面向制定永續行動，並將永續指標全面連結至管理階層績效，連續 10 屆獲公司治理評鑑前 5%；深耕 DEI 友善服務、推動永續供應鏈及多元人才發展等，全台零售業唯一、連七年獲「道瓊斯領先全球指數」具國際永續領導地位，建立業界永續治理典範，榮獲「綜合績效 - 楷模獎」。

面對全球氣候變遷帶來的生態警報，統一超於 2022 年即領先同業發布《生物多樣性保護及零毀林承諾》，主動進行營運據點盤查，2024 年與外部環境顧問公司合作，參考 TNFD 國際自然相關財務揭露框架進行生態影響評估，依據 LEAP 方法學，針對全台 7-ELEVEN 門市營運提出生態保育與生物友善策略。

2025 年起統一超打造全台首家「生物多樣性示範超商」，並在展店流程中加入「生態敏感度自評」，同年更攜手茂林國家風景區管理處將位於紫斑蝶過冬棲地的高雄 7ELEVEN 茂林門市，轉型為「紫斑蝶友善門市」，於門市內外規劃生態窗貼、蜜源植物栽種、生態布景，提供紫斑蝶自由休憩覓食、降低窗殺機率，與消費者共同守護關注物種。

另一方面，為解決零售通路耗能痛點，統一超以 7-ELEVEN「慶城門市」為示範場域，導入創新的 AIoT 能源管理系統。

在確保嚴格食安規範下，針對冷凍與冷藏櫃、開放式冰箱進行智慧化動態調控；同時針對空調系統，透過環境感測與 AI 運算，於室外氣溫度低於室內時以「自然冷卻 (Free Cooling)」技術自動切換模式，減少壓縮機運轉並優化能耗，進而降低每度電的碳排放量，為連鎖零售體系建立可規模化的低碳營運標竿，積極回應聯合國永續發展目標 SDGs11 永續城鄉及政府 2030 年減碳目標。

在環境面，7-ELEVEN 以「從這杯開始與世界共好」出發，藉由跨品牌合作、攜手供應鏈，透過循環杯服務與咖啡渣回收再利用兩大主軸，持續推廣自帶杯與關係企業星巴克、21 PLUS 共同推動「OPEN iECO」循環杯服務。

統一超持續推廣自帶杯與關係企業星巴克、21 PLUS 共同推動「OPEN iECO」循環杯服務。(圖：統一超提供)

2023 年更啟動「咖啡渣循環再生經濟」計畫，從建置「永續農場」到開發「永續商品」，回收咖啡渣製成生活周邊用品，更貼近消費者生活，另於 2025 年取得環境部專案特許同意，讓 7-ELEVEN 的咖啡渣執行資源循環利用計畫進行系統化回收再製處理，至今已有近 400 家門市加入，累計共約回收近 20 公噸的咖啡渣，讓咖啡渣有再利用價值，榮獲「永續零售合作夥伴獎 - 銀獎」。

7-ELEVEN 進一步提到，整合集團資源建立「OPEN iECO 循環杯租借系統」已超過 2500 店，是單一通路提供規模最大，更提前於環境部法規要求前提供循環杯蓋，減少一次性飲料杯與杯蓋使用。

CITY 系列飲品全面採用 FSC 森林永續認證紙杯，從源頭守護林木資源，全年定期舉辦具備「永續主題」的好鄰居同樂會活動等，2025 年問卷調查顯示，消費者對於統一超商的永續作為整體滿意度高達 9 成以上，顯示「地球永續 你我日常」的品牌承諾已獲民眾高度認同，共創綠色永續生態系，獲得「顧客永續行動獎 - 銀獎」。

統一超從企業內部擴展至整體供應鏈，率零售通路之先打造「永續價值鏈」，跨部門成立永續專案小組，並依循 ISO 20400 永續採購指南與訂定供應商永續規範，定期對重要供應商進行 ESG 評鑑作業及永續自評問卷，榮獲「永續零售供應鏈獎 - 銀獎」。

在永續創新上，以「X-STORE 自助服務革新」榮獲「永續零售創新獎 - 銀獎」，為進一步探索未來超商可能，自 2018 年起每年開設一家 X-STORE 計畫，並於去年在國立中央大學進駐「X-STORE9」，不僅導入 AI 影像辨識升級版「拿了就走智慧商店解決方案」，還設置全台首座「自動化門市取貨微型倉」，打造智慧零售全新體驗，充分展現 AI 智慧零售新價值。

統一超更將部分智能科技應用複製於全台各地，如辦公商圈引進手機自助結帳、應用 AI 銷售預測系統協助門市數位化營運、智 FUN 機深入購物不便場域等。

此外，7-ELEVEN 精耕「!+? CAFE RESERVE 不可思議咖啡」高端精品咖啡品牌，成立至今已拓展至 21 家門市，並於 2023 年起便以實際行動響應雨林保護的理念，陸續採購通過雨林認證的咖啡豆，持續為守護地球環境盡一份心力。