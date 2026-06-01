鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-01 12:12

緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘今 (1) 日參與輝達 (NVDA-US)GTC Taipei 暖場直播 (pre-game)，指出從 PC 代工轉向複雜度更高 AI 製造，過程中必然遇到瓶頸，而傳統的人海戰術已不適用，必須透過數位化及導入 AI，達到「DNA」層級的轉變。

林憲銘表示，代工廠從過去的 PC 代工，轉為高複雜度的 AI 製造，在轉型過程中說沒有遇到瓶頸「那是騙人的」。他並指出，在 PC 時代技術相對成熟，後續製造的標準化程度相當高，客戶的改變也不會太大，但進到 AI 時代，技術迭代快速，加上製程複雜，因此複雜度是過去的乘以 X 倍。

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因應 AI 製造所帶來的挑戰，林憲銘提出兩大關鍵，首先是人才的培養，過去生產重心在中國，但地緣政治使得人才難以順利轉移，也觀察到包含美國、墨西哥與台灣等地的人才都是短缺的，必須重新培養。因此緯創於 10 多年前，就開始思考人才問題，包括從學校培養，或是將資深的中國員工調出中國。

第二，林憲銘指出，由於 AI 製造複雜度大幅提升，光靠過去的人海戰術是解決不了問題的，必須有新的思維、新的系統，透過數位化、導入 AI 以提升效率，達到「DNA」層級的轉變。