鉅亨網編輯林羿君 2026-06-01 08:50

聯準會理事華勒（Christopher Waller）表示，穩定幣在全球普及後，可能進一步放大美國貨幣政策的影響力。

華勒周日 (31 日) 在克羅埃西亞杜布羅夫尼克（Dubrovnik）一場活動上表示，採用穩定幣的國家就像是實行固定匯率制，等同於直接輸入美國的貨幣決策成本。因此，當這些國家更廣泛地使用穩定幣時，實質上正進一步擴大美國貨幣政策的觸角。

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這番言論與其先前的立場不謀而合；他在 2025 年 2 月的一場演說中就曾對穩定幣表達支持，認為穩定幣有助於鞏固美元作為全球儲備貨幣的地位，不過他也強調這類資產仍需一套明確的法律與監管框架。

穩定幣是一種旨在維持價值穩定的數位代幣，發行商通常會承諾持有等值的流動性資產，例如美元或美國國債，以支持其發行的代幣。

與此同時，華勒也對央行數位貨幣（CBDC）大加撻伐，直言沒有任何問題是「非得靠 CBDC 才能解決的」，並形容這根本是「為了解決方案在找問題」。

他表示，這也是為什麼「全球幾乎所有主要央行都已停止推動 CBDC」，因為「他們根本找不到推行的理由」。

在由即將上任的歐洲央行副總裁武伊契奇（Boris Vujcic）主持的座談會上，華勒進一步表示，目前「只有歐洲央行和中國」仍在推動 CBDC。

他諷刺地說：「就這兩家央行在推，而且中國根本沒人在用那玩意兒，大家都喜歡用微信和支付寶，根本沒人去用那個愚蠢的東西。」

歐洲央行則計畫在最快明年啟動試行計畫後，於 2029 年推出數位歐元。該計畫旨在因應歐洲對 Visa 與 Mastercard 等美國支付業者的依賴，以及美元掛鉤穩定幣崛起所帶來的挑戰，以維護貨幣主權。