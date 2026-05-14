鉅亨網編譯段智恆 2026-05-15 02:00

美國加密貨幣產業再迎重大政策進展。美國參議院銀行委員會周四 (14 日) 表決通過《清晰法案》(Clarity Act)，這是美國首部針對加密貨幣與數位資產產業提出全面監管框架的重要法案，也被視為美國朝建立加密貨幣正式監管制度邁出的關鍵一步。

參議院銀行委員會最終以 15 票贊成、9 票反對通過法案，表決結果大致依政黨立場分布，僅民主黨亞利桑那州參議員加勒戈 (Ruben Gallego) 加入共和黨陣營投下贊成票，讓加密產業成功取得一場重要政策勝利。

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不過，法案距離正式立法仍有一段距離，後續仍須通過參議院全院表決，再送交眾議院審議，最終才能交由美國總統川普簽署生效。由於眾議院去年已通過不同版本法案，兩院後續如何協調內容，仍是立法成敗關鍵。

參院跨黨派持續協商 監管灰色地帶可望結束

共和黨籍參議院銀行委員會主席史考特 (Tim Scott) 在表決前表示，數位資產產業多年來始終處於監管灰色地帶，開發者、創業者與投資人長期面臨高度不確定性，政府過去不該只靠執法，而應建立清楚的遊戲規則。

參與法案協商的民主黨維吉尼亞州參議員華納 (Mark Warner) 則以幽默方式形容，自己過去幾個月「活在加密貨幣地獄」，希望後續跨黨協商能讓法案最終走向「加密貨幣天堂」。

Coinbase、Ripple 力挺 銀行與工會團體強烈反對

白宮同樣積極推動法案進展，甚至多次介入銀行與加密產業間的協商。值得注意的是，川普本人與家族近年也透過迷因幣 (Meme Coin) 以及加密貨幣公司 World Liberty Financial 獲利數十億美元，使相關法案在政治倫理層面格外受到關注。

不過，法案也遭到傳統銀行業、執法單位與工會團體強烈反對。

銀行業者警告，法案可能讓加密業者透過穩定幣提供類似利息的回饋，進一步吸走銀行存款，壓縮金融體系放款能力。執法機構則認為，現行版本對防範洗錢與非法資金流動的規範仍明顯不足，恐增加追查犯罪難度。

包括美國勞工聯合會與產業工會聯合會 (AFL-CIO) 在內的主要工會團體也警告，若加密貨幣進一步合法化，可能對金融穩定構成風險，甚至間接衝擊退休基金與勞工退休帳戶安全。