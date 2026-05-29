鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-29 18:04

國泰金控 (2882-TW) 今 (29) 日舉行 2026 年第一季法說會，由總經理李長庚主持，談及台股驚天行情頻創新高，市場更喊出「上看 5 萬點」，究竟是集體過熱的警訊、還是勢不可擋的有基之彈？李長庚說，自己不當股市名嘴、不預測高低點，而是建議大家緊盯美國科技巨頭對 AI 投入的資本支出，台灣身為全球最強的供應商，只要源頭動能沒停，景氣與獲利就很難慢下來。不過，漲多就是最大利空，在大環境成本重塑下，投資人必須有心理準備與溫和的通膨共存，且在享受長線大潮的同時，隨時做好動態的風險控管。

李長庚會後受訪時直言，自己不會對短期的股價行情做具體預測，他習慣從整體的產業結構改變來看大趨勢。他指出，台灣在目前這個全球科技發展的階段，正處於一個「非常獨特且關鍵的位置」，這是全球少有的競爭優勢。

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現在席捲全球的 AI 大浪潮，真正的源頭在美國，全世界有能力製造 AI 伺服器、AI 基礎建設的國家與廠商寥寥可數，而台灣就是其中最核心的頂級供應鏈。

李長庚進一步解析，大家只要去盯著美國大型的 AI 科技公司，看資本支出有沒有持續增長。「如果美國源頭的投入繼續衝，你說台灣的相關產業所帶動的出口會慢下來嗎？台灣景氣會不好嗎？大概很難！」他甚至幽默地說，連韓國都是被台灣的半導體與科技鏈給帶起來的，去年韓國成為台灣最大的貿易逆差國，台灣對韓國的貿易順差高達 370 億美元，這在過去是非常罕見的現象。因此，只要全球 AI 的核心發動機沒有停、沒有慢，台灣的長線動能就不會消失。

不過，市場另一派聲音充滿擔憂，認為台股目前的融資水位、本益比 (PE) 已經飆到堪比當年「網路泡沫」的高度，是否已經敲響了集體過熱的警鐘？對此，李長庚也提醒投資人，「漲多了，就是最大的利空，這絕對是警訊。」

他指出，即使長線看好，短線市場絕對還是會上上下下地劇烈波動，在投資策略上，國泰金控內部每週、每月都在做嚴格的風險控管與壓力測試，他也建議一般投資人千萬不要盲目跟風。

不過，他個人認為這一波上漲，跟當年的網路泡沫有本質上的不同。過去網路泡沫是很多公司講一個夢想，股價就衝天，但翻開財報根本沒賺錢；而這波台股雖然很多公司股價高到嚇人，但去查財報，會發現人家的獲利同樣高得驚人。「在股市裡投資，最基本的就是看公司有沒有獲利。沒有獲利，股價再高都是假的；但如果是有獲利支撐的股價上漲，那就是合理且健康的。」

至於如何看待中央銀行下半年貨幣政策，台灣是否面臨升息壓力？對此，李長庚笑稱，「現在來做民意調查，假設下一次央行理監事會真的宣布升息了，大家真的就不去買股票和 ETF 了嗎？我相信不會！」