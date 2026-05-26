鉅亨網新聞中心 2026-05-26 16:20

2026 年第一季大陸城市 GDP 30 強榜單近日出爐，在這一輪洗牌中，結構韌性強、服務業發達的城市表現亮眼，而依賴單一賽道的城市則面臨較大的下行壓力。

中國2026年第一季城市GDP洗牌 多元產業韌性成競爭新核心(圖:shutterstock)

廣州重回第四城

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最受矚目的變動在於全國第四城的爭奪。廣州在今年一季度強勢反超重慶，重新奪回全國 GDP 第四的位置。數據顯示，廣州一季度的增速不僅跑贏全國大盤，更位居十強城市首位；與之相對，重慶增速回落至 4.5%，在十強中墊底。

分析師認為，兩座城市位次的互換反映了產業結構的抗風險能力差異。廣州雖然曾受傳統汽車與房地產調整影響，但憑藉高端生產性服務業的爆發 (如科技服務業增長 27.3%、互聯網遊戲增長 31.1%)，成功跨越轉型瓶頸。反觀重慶，因高度依賴汽車與電子製造兩大硬核工業，在市場波動與行業內卷下，一季度汽車與筆記型電腦產量均出現下滑，暴露了工業大市在消費與投資低迷時的短板。

新一線城市分化

在中堅城市的競爭中，分化趨勢愈發明顯。合肥與濟南表現優異，增速領跑全國；而西安、長沙則顯現後勁不足。以西安為例，過去幾年憑藉單一新能源汽車產業實現快速增長，但隨著行業紅利消退，其一季度汽車製造業增加值大跌 11.2%，直接拖累整體經濟表現，這為單一產業驅動的城市敲響了警鐘。

此外，廣東省內的競爭格局亦有變動。東莞憑藉數位經濟與新一代資訊技術優勢，歷史性地反超了深度綁定房地產產業鏈 (如家電、建材) 的佛山，顯示出與未來產業趨勢對接的重要性。

「強省會」時代到來

縱觀整體數據，「強省會」模式展現了極強的托底能力。合肥以 6.8% 的增速登頂全國 50 強榜首，顯示省會城市在人口集聚、多元產業布局及抗風險能力上的優勢。