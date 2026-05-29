貿易戰與政策衝擊推升 美國一箱番茄已漲至93美元
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
曾是廚房與餐廳中最平凡的食材，番茄如今已意外成為美國生活成本飆升的縮影。根據最新數據，番茄價格在過去 1 年中的漲幅位居所有食品之冠，成為反映持續通膨與貿易政策衝擊的典型案例。
根據最新的消費者物價指數 (CPI)，番茄價格在過去 1 年飆升了約 40%，漲幅遠超其他主食，如咖啡 (18.5%)、牛肉 (17.8%) 以及冷凍魚類與海鮮 (12%)。
在實際通膨的壓力下，有超市業者透露一箱番茄的價格已漲至 93 美元。連鎖餐廳 Snarf’s 的營運長 Wayne Humphrey 指出，番茄箱購價從去年的 27 美元暴漲到 93 美元，單是這一項食材的支出，就讓公司每年多花費超過 170 萬美元。
專家將此現象歸結為政策、天氣與地緣政治交織而成的「完美風暴」。其中，關鍵因素之一是美國政府政策的轉向。美國在去年 7 月退出了一項允許墨西哥番茄免稅進口的協議，導致占美國大部分供應源的墨西哥番茄被徵收 17% 的關稅。
聯邦數據顯示，美國徵收的番茄關稅從 2024 年的 1.6 萬美元驚人地增長至近 460 萬美元，增幅高達 27,879%。此外，伊朗衝突引發的油價飆漲也大幅推升了物流運輸成本。
隨著成本轉嫁，一般消費者感受深刻。在社群媒體上，許多憤怒的購物者分享影片抱怨番茄價格翻了 4 倍，部分地區鮮果價格甚至高達每磅 8 美元，導致部分民眾揚言要自行種植以節省開支。
紐約廚師 Isaac Bernal Carbajo 感慨稱，原本再平凡不過的購買新鮮蔬菜，現在對許多家庭而言已演變成一項重大的「財務決策」。
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