鉅亨速報 - Factset 最新調查：華航(2610-TW)EPS預估上修至1.78元，預估目標價為21元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華航(2610-TW)做出2026年EPS預估：中位數由1.72元上修至1.78元，其中最高估值1.95元，最低估值0.22元，預估目標價為21元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|1.95(1.95)
|2.2
|2.8
|最低值
|0.22(0.22)
|1.07
|2.8
|平均值
|1.43(1.41)
|1.88
|2.8
|中位數
|1.78(1.72)
|2.1
|2.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|234,771,360
|235,913,430
|224,153,720
|最低值
|208,937,000
|206,297,000
|224,153,720
|平均值
|219,841,300
|218,719,760
|224,153,720
|中位數
|216,980,000
|219,371,000
|224,153,720
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|14,700,319
|14,383,345
|6,818,552
|2,859,503
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|209,138,766
|203,879,338
|184,816,790
|150,722,471
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2610/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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