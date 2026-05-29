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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華航(2610-TW)EPS預估上修至1.78元，預估目標價為21元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華航(2610-TW)做出2026年EPS預估：中位數由1.72元上修至1.78元，其中最高估值1.95元，最低估值0.22元，預估目標價為21元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值1.95(1.95)2.22.8
最低值0.22(0.22)1.072.8
平均值1.43(1.41)1.882.8
中位數1.78(1.72)2.12.8

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值234,771,360235,913,430224,153,720
最低值208,937,000206,297,000224,153,720
平均值219,841,300218,719,760224,153,720
中位數216,980,000219,371,000224,153,720

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS14,700,31914,383,3456,818,5522,859,503
營業收入
(單位：新台幣千元)		209,138,766203,879,338184,816,790150,722,471

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2610/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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