鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-20 18:30

印尼央行周三 (20 日) 採取大膽的貨幣政策行動，宣布將基準利率 (BI 利率) 從 4.75% 上調 50 個基點至 5.25%。這項決策旨在支撐近期跌至歷史低點的印尼盾，並預防因全球市場動盪而上升的通膨壓力。

此次 50 個基點的升息幅度超出了市場多數分析師的預期，也是印尼自 2022 年以來首次如此大幅度的調整。在決策公布前一日，印尼盾兌美元匯率曾跌至約 17,700 的紀錄新低。

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印尼央行總裁瓦吉約 (Perry Warjiyo) 在簡報中明確表示，此舉是為了強化印尼盾匯率的穩定性，應對中東衝突引發的全球波動，並作為一項預防性措施，確保 2026 與 2027 年的通膨率能維持在 1.5% 至 3.5% 的目標範圍內。

升息消息發布後，印尼盾匯率立即做出積極反應，兌美元回升至 17,605 左右。

利率上升提高了印尼國債、固定收益證券及銀行存款的殖利率，吸引外國投資者將外幣兌換成印尼盾進行投資，從而帶動了本幣需求。然而，高利率環境對股市而言並非利多，由於企業借貸擴張的成本增加，雅加達綜合指數 (JCI) 周三下跌，延續了近期的市場跌勢。

印尼目前面臨嚴峻的外部環境，包括美國與以色列對伊朗戰爭導致的油價上漲，以及美債殖利率飆升引發的資本外流。為了減緩匯率波動，央行今年已動用約 100 億美元的外匯存底進行干預。

此外，印尼政府也採取了配套行動，總統普拉伯沃 (Prabowo Subianto) 宣布將成立國有實體集中出口棕櫚油、煤炭等戰略物資，以減少外匯流失並將美元留在國內。