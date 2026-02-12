鉅亨網新聞中心 2026-02-12 13:51

印尼政府宣佈大幅削減全球規模最大的鎳礦場韋達灣鎳業（PT Weda Bay Nickel）的年度生產配額，將其 2026 年的礦石產量上限由去年的 4,200 萬噸驟降至 1,200 萬噸，減幅高達 71%。此項限產措施震驚市場，帶動倫敦金屬交易所（LME）鎳價在 11 日盤中一度拉升逾 2.8%，每噸價格最高觸及 17,980 美元。

韋達灣鎳礦座落於北馬魯古省，由中國青山控股、法國埃赫曼（Eramet）及印尼國有礦業公司安塔姆（Antam）共同營運。埃赫曼集團已於週三證實收到配額削減通知，並表示將申請重新評估。

此前，該礦場原訂擴產至 6,000 萬噸以上以支援周邊工業園區，然而在配額受限的情況下，目前已面臨供應短缺，甚至被迫從菲律賓進口礦石。此外，該礦場還因林業許可證違規問題，面臨政府控制土地及高達 3 萬億印尼盾的巨額罰款。

印尼政府此次透過年度許可證發放實施減產，旨在扭轉因產能過度擴張導致的價格低迷趨勢。

印尼鎳供應量目前已佔全球約 65%，過去兩年的低油價已迫使澳洲及新喀里多尼亞等地的競爭對手停產。除了鎳礦，印尼在動力煤領域也採取了類似的配額削減措施。