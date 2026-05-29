PCB廠健鼎科技通過配息12.7元創歷年新高 訂7/9除息

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-29 16:54

健鼎科技 (3044-TW) 今 (29) 日召開股東會，通過 2025 年全年稅後賺 102.25 億元，年增 38.29%，這是健鼎連續七年稅後純益超過一個股本。每股純益 19.45 元，配發 12.7 元股息。同時，健鼎科技隨後並公布 12.7 元股息 7 月 9 日除息，預計 8 月 14 日發放。

健鼎董事長王景春。(鉅亨網記者張欽發攝)

健鼎 2025 年營收及稅後純益雙雙改寫歷史新高，股息配發也創新高。健鼎在 2026 年以來營收及獲利有淡季不淡的積極表現，健鼎最新財報獲利及營收資訊顯示，2026 年 首季營收以 209.64 億元創新高，單季財報稅後純益 29.46 億元改寫歷年同期新高，季增 19.22%，年增 25.06%，每股純益 5.61 元。

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健鼎科技 2025 年全牛年營收 733.89 億元，年增 11.54%，毛利率 25.588%，年增 2.65 個百分點，健鼎 2025 年全年稅後 102.25 億元，年增 38.29%，這是健鼎連續七年稅後純益超過一個股本。每股純益 19.45 元

健鼎科技 2026 年首季財報，營收 209.64 億元，毛利率 26.51%，季增 1.04 個百分點，年增 1.54 個百分點，首季稅後純益 29.46 億元改寫歷年同期新高，季增 19.22%，年增 25.06%，每股純益 5.61 元。

以健鼎的接單及第一季的單季營收 209 億元表現，法人推估全年營收有機會攻上 840 億元。

展望 2026 年，健鼎科技各應用產品中伺服器及記憶體相關產品需求強勁，訂單能見度已拉長至下半年，PCB 大廠多數朝 GPU、ASIC 高階 AI 伺服器供應，一般伺服器訂單已明顯外溢至健鼎科技，加上記憶體模組用板報價已逐步反應金價，兩者者訂單成長力道明顯優於原市場預期。

健鼎是蘋果 PCB 供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省無錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案，也進行另一越南周德新廠的投資案，並且已經接近完工，預計在 2026 年第二季試量產。