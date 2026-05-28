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根據FactSet最新調查，共48位分析師，對Snowflake公司(SNOW-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.8元上修至1.88元，其中最高估值2.28元，最低估值1.6元，預估目標價為278.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|2.28(2.15)
|3.68
|5.91
|4.75
|最低值
|1.6(1.56)
|2.09
|3.08
|4.58
|平均值
|1.88(1.8)
|2.57
|3.72
|4.66
|中位數
|1.88(1.8)
|2.52
|3.55
|4.66
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|62.28億
|81.03億
|105.30億
|122.64億
|最低值
|58.05億
|71.09億
|85.30億
|98.71億
|平均值
|60.24億
|75.28億
|93.93億
|110.18億
|中位數
|60.73億
|75.51億
|92.02億
|109.19億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|-2.26
|-2.50
|-2.55
|-3.86
|-3.95
|營業收入
|12.19億
|20.66億
|28.06億
|36.26億
|46.84億
詳細資訊請看美股內頁：
Snowflake公司(SNOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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