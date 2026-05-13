AI熱潮續燒別僅All-in台股基金 鉅亨買基金：轉進美股占比高基金以分散市場風險

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-13 17:26

美股歷經今 (2026) 年第 1 季震盪整理後，4 月重新發動攻勢、再創歷史新高，相較台股今年以來漲勢凌厲、指數屢創新高，雖不少台股基金的累積報酬亮眼，但也有投資人開始擔憂追高的風險。「鉅亨買基金」今 (13) 日建議，可適度將部分資金轉向美國投資比重較高、台灣曝險相對較低的基金，不僅有助參與全球科技成長動能，也能透過跨市場配置，降低過度集中單一市場的風險。

鉅亨買基金總經理張榮仁。(圖:鉅亨買基金提供)

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，若從全球資產配置角度來看，台股與美股皆是長期不可忽視的核心市場，據統計過去 43 年至今，以美元計算，台股年化報酬率達 10.5%，美股為 9.3%，雙雙展現長期向上的成長趨勢。

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但進一步觀察產業結構，台股具備半導體與電子製造優勢，是全球 AI 供應鏈的重要樞紐；美股則掌握全球品牌、金融體系、軟體平台與創新科技主導權，其中兩大市場一個偏硬體製造、一為偏軟體應用，具高度互補性，若先前已布局較多台股基金部位，現階段適度提高美股占比較高基金，有助讓投資組合更均衡。

另近期美國企業財報表現，也再度強化市場對美股基本面的信心，據彭博行業研究資料，標普 500 指數成分股第 1 季獲利年增幅高達 27%，遠優於市場原先預估的 12%，並創下 2004 年以來、排除重大經濟衝擊復甦期後最快增速。

其中科技七巨頭獲利預估年增 57%，顯示 AI 投資正逐步轉化為實際盈餘成長。Google(GOOG-US)、Amazone(AMZN-US) 與 Microsofte(MSFT-US) 同步公布亮眼財報，盈餘年增率分別達 82%、75% 與 23%，其中雲端與 AI 相關業務維持高成長，也成為推升美股續創高的重要動能。

針對市場擔憂 AI 概念股估值過高、漲勢是否過熱，張榮仁認為，若僅以短期本益比評價，恐低估 AI 對企業獲利與產業結構帶來的長線改變，據美銀預估，2026 年全球超大規模雲端業者資本支出將超過 8,040 億美元，2027 年更有機會突破 1 兆美元，代表 AI 基礎建設仍處於高速擴張階段。

張榮仁表示，包括 Alphabet、Meta(META-US) 與甲骨文 (ORCL​​​​​-US) 持續加碼資料中心與雲端布局，帶動半導體、記憶體、光通訊與儲存設備需求，顯示 AI 並非單一題材炒作，而是新一輪產業升級循環。

張榮仁指出，在 AI 長期發展趨勢下，台股中長線仍具競爭力，但投資人若持有台股基金比重已偏高，在台股漲勢快速推進後，可趁市場多頭階段重新檢視資產配置結構，適度提高美股占比較高基金部位，並透過台灣與美國雙核心市場配置，不僅可降低單一市場波動影響，也能同時掌握 AI 浪潮下從硬體製造到軟體應用的完整成長商機，讓投資布局更具前瞻性與抗震力。