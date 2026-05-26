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捷敏-KY搭AI電源架構升級潮 散熱需求大成長

鉅亨網記者魏志豪 台北

功率半導體封測代工廠捷敏 - KY (6525-TW) 今 (26) 日舉行股東會，公司表示，隨著 AI 伺服器電源架構升級，客戶由單一單體散熱邁入系統級散熱設計，公司強化頂部、雙面散熱等製程技術，推升整體接單表現回溫，法人估該公司全年表現將持續成長。

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捷敏董事長鄭祝良。(鉅亨網資料照)

捷敏 - KY 指出，今年上半年營運動能主要來自無人機、AI 伺服器散熱以及工控應用， PC 與 NB 市場近期也有急單跡象，推升整體接單表現回溫。公司認為， AI 需求持續強勁，車用市場亦有望逐步成長。


針對產業趨勢，捷敏 - KY 說明，在 AI 及車用等晶片功耗快速攀升之下，散熱需求也趨於嚴格，公司全力配合客戶進行製程、設備與產品外型調整，全面強化系統散熱能力。

在產能方面，捷敏 - KY 目前產能利用率約 85%，且因應 AI 與散熱需求快速增長，公司今年資本支出也大幅提高至約 2,400 萬美元，高於過往規模，主要用於設備購置與擴充新產能，聚焦 AI 與散熱相關應用，公司預計新產能將陸續開出。


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捷敏-KYAI散熱電源股東會

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