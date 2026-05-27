去年台企國內外併購148件創新高！跨國最愛和它「成親」規模佔近6成居冠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-27 19:25

2025 年全球併購交易額大幅成長 37% 達 3.8 兆美元，但市場呈現高度不均衡的 K 型走勢，主要由 AI 與數位轉型驅動之鉅額交易拉動 。相較之下，台灣併購市場交易件數在海外併購與國內整併的雙引擎驅動下達到 148 件，再創歷史新高 。其中，台企赴日併購金額達 26 億美元，占整體海外併購總額近 6 成，顯示在全球供應鏈重組與日本市場改革下，台日併購正邁向深度整合的夥伴模式 。

去年台企國內外併購148件創新高！和它「成親」規模佔比近6成居冠 高達26億美元。（圖：shutterstock）

資誠聯合會計師事務所、普華國際財務顧問與台灣併購與私募股權協會今 (27) 日共同發布《2026 台灣併購白皮書》，主題聚焦「以鏈為勢 推進台日併購新局」

‌



觀察全球市場，2025 年全球併購件數僅微幅成長 4%，顯示成長動能集中在少數 50 億美元元以上的鉅額交易，凸顯產業巨頭傾向以一次到位的方式進行策略轉型，其中 TMT 產業更因 AI 算力及關鍵基礎建設的布局需求，鉅額交易金額激增 124% 。從區域來看，美洲地區以 54% 的占比穩居全球併購核心 。跨區域交易則因關稅政策與供應鏈安全考量，成長高達 44% 。

台灣市場部分，雖然 2025 年因缺乏鉅額交易導致總額年減 3 成至 114 億美元，但交易件數逆勢創下新高 。國內併購增至 71 件，海外併購增至 61 件，高科技產業如群創收購 Pioneer、國巨收購芝浦電子，皆反映台企透過跨境併購切入車用與智慧化新興領域的趨勢 。金融業亦表現積極，玉山金控收購三商美邦人壽便是一例 。

值得注意的是，日本市場制度優化、公司治理提升及接班危機帶動承繼型併購，正掀起台日併購熱潮 。2025 年日本併購市場金額年增高達 81%，台灣前十大併購案中與日本相關者即占 4 件，日本已成為台灣企業未來海外併購最有意願布局的地區 。

普華國際財務顧問公司董事長劉博文指出，台股規模昨天已躍升全球第五大，然併購市場規模僅排全球第 39 名，相較於經濟總量仍有巨大發展空間 。台、日均面臨上市公司股價淨值比小於 1 與家族企業接班困局，日本以活絡的併購市場協助解決，值得台灣借鏡 。