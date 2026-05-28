鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-28 17:27

東洋 (4105-TW) 今 (28) 日召開股東會，總經理侯靜蘭指出，東洋 2025 年財務表現亮眼，主要來自海外市場布局及新產品上市兩大動能驅動，今年在這兩大方向持續努力，未來維持每年可以上市 2 個新產品。

東洋侯靜蘭：海外布局與新產品齊發力，維持每年上市2個新品。(圖：東洋提供)

東洋 2025 年營收 64.53 億元，年增 9.5%，稅後純益 16.55 億元，年增 8.9%，每股純益 6.27 元。侯靜蘭指出，在營運三箭的驅動下，營收獲利皆創高，而成長力道來自海外市場布局以及新產品上市兩大方向。

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海外市場佈局上，東洋微脂體產品 Lipo-AB 3 年前在美國上市後，業績持續成長，去年美國市占已超過 1/3。除美國市場表現穩健，韓國市場也持續成長。

新產品上市方面，過去幾年每年平均有 2 個新產品上市，其中，血癌產品 Minjuvi 優化東洋產品線組合。今年也將上市重磅產品肺癌小分子肺癌產品，可望帶來強勁的成長動能。

展望未來，侯靜蘭表示，將持續聚焦海外市場布局與推動新產品上市。海外市場針對 Lipo-AB 進行布局，除澳洲將取證，中東與東南亞市場也照計畫進行中。