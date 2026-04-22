〈健亞股東會〉國發基金支持下通過與易威換股合併及下櫃案
鉅亨網記者劉玟妤 新竹
健亞 (4130-TW) 今 (22) 日召開股東會，會中聚焦與易威 (1799-TW) 換股合併案，最終結果出爐，在國發基金支持下，贊成票達 57%，會中順利通過雙方公司的股份轉換案，宣告成功與易威合併。
易威先前宣布，以換股方式併購健亞，換股比例為健亞每 1 股普通股，可換得易威新發行普通股 0.909 股。今天股東出席率超過 8 成，會中通過與易威換股合併案，贊成比例 57%、反對票 46%，健亞將成為易威 100% 持股子公司，也通過終止上櫃及停止公開發行的議案。
董事長陳正會後指出，與易威合併是進入美國，甚至是國際市場的快速通道，且雙方在步調、企業文化等高度一致，因此認為此次成功合併的重要關鍵在「軟體」，也就是團隊文化高度契合。
陳正進一步表示，後續與易威將依相關法令規定，向櫃買中心申請辦理股份轉換、發行新股及終止上櫃等相關程序，並配合主管機關審查進度推動各項作業。
強生 (4747-TW) 總經理蘇浩熙也出席健亞股東會，指出尊重股東決定，換股合併案通過後，將行使股東買回權，買回先前投資約 18% 股權、近 9 億元的資金。
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