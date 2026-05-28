鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-28 19:35

和迅 (6896-TW) 將於 6 月下旬轉上櫃，董事長黃濟鴻指出，公司以新藥開發，搭配細胞醫療 CDMO/CMO 雙引擎並進。除推進異體幹細胞新藥的臨床開發，也同步布局細胞醫療 CDMO/CMO 相關服務，掌握再生雙法上路後，再生醫療帶來的成長機會。

和迅 4 月營收 1670.6 萬元，累計今年前 4 月營收 8923.6 萬元，年增 8.65%。和迅指出，公司以 CDMO/CMO 業務創造穩定現金流，再將服務收入支持旗下異體幹細胞新藥 HeXell-2020 開發，研發與營運可相互支撐。

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和迅目前已掌握幹細胞庫建置、適應症開發與量產平台等核心技術，具備從製程開發，到臨床試驗申請與最終量產的一站式服務能力。同時，也可協助客戶銜接 GTP 與未來 GMP 生產需求。

產線方面，和迅共建置 9 條產線，涵蓋 40 公升級免疫細胞自動化封閉培養、2 條 15 公升級幹細胞培養、500 公升級外泌體量產，以及每日逾 1 萬劑的無菌充填產能，可完整涵蓋細胞醫療產業需求。

針對細胞新藥，黃濟鴻說明，HeXell-2020 切入包括心臟疾病併同冠狀動脈疾病 (HF-CAD)、冠狀動脈心臟病 (CAD)、老年衰弱症 (Frailty)、慢性腎臟病 (CKD) 及移植物抗宿主疾病 (GVHD)5 大適應症，橫跨心血管疾病與抗老退化兩大領域。

臨床進度上，HeXell-2020 治療 HF-CAD 正在進行臨床一期試驗；CAD 已申請人體臨床 I/IIa 試驗，並於 2025 年 4 月獲美國 FDA 核可執行，且獲衛福部原則同意試驗進行；針對 Frailty 的臨床一期試驗申請也已獲 FDA 核可。