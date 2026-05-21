鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-21 17:44

漢康 - KY(7827-TW) 今 (21) 日召開股東會，董事長劉世高指出，今年是漢康從「臨床概念驗證」邁向「商業與資本市場價值兌現」的關鍵轉折年，將集中資源發展具備高授權變現潛力的臨床資產，包括 HCB101、HCB301、HCB303 與 HCB206 等核心產品。

回顧 2025 年，漢康受惠核心新藥 HCB101 首筆授權金挹注，帶動去年營收達 3.12 億元，虧損大幅收斂，每股虧損 2.26 元。

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劉世高表示，漢康今年將聚焦發展 HCB101、HCB301、HCB303 與 HCB206 等高授權潛力的新藥。抗癌新藥 HCB101 目標今年達成 3 項適應症的臨床 2a 期概念驗證 (POC) 數據；同時推進 3 個項目完成臨床前試驗準備 (IND-enabling) 與正式申報。

臨床申請方面，則規劃推動 2 個研發項目完成臨床試驗 (IND) 申請，其中至少 1 項以國際市場為導向，確保法規策略與商業開發進度同步。此外，HCB101 針對二線胃癌的臨床試驗也預計今年完成 2a 收案，並持續推進國際授權與合作機會。