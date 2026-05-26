鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-26 17:48

台股近年在 AI 浪潮推升下，權值股大漲引領市值型 ETF 績效、規模持續成長，元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 近期悄悄改變操作策略，砸下重金買進近 40% 的台積電現貨，而非「純期貨」，這不僅是要填補臺灣 50 指數與加權指數之間高達 17% 的台積電權重落差，更有機會幫投資人省下不少的期貨轉倉成本。透過現貨、期貨雙管齊下，00631L 目前對台積電的整體實質曝險高達約 110%，堪稱「正 2 ETF 中的最強含積王」。

不再純靠台指期！元大00631L改抱台積電現貨40% 成正2 ETF最強含積王。(鉅亨網資料照)

過往 00631L 主要是透過「台指期貨」來複製正向 2 倍的單日報酬，雖然市場上也有 0050 指數期貨或個股期貨，但因其流動性與市場深度不足，無法支撐 00631L 高達 1500 億元的龐大規模，若強行大量操作，容易產生不必要的價差成本。

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然而，單純採用台指期貨會面臨一個核心問題，台積電在「臺灣 50 指數」中的權重約占 60.9%，但在「加權股價指數」中僅占約 43.7%，兩者落差高達 17.2 個百分點 。

為了修正落差、減少追蹤偏離，元大投信研究團隊在經過審慎的市場流動性評估、與造市商溝通後，於近期完成建倉，以 5 月 19 日 00631L 申購買回清單所公布，持有台積電現貨 39.63%、台指期 160.87%，經計算，對台積電曝險約為 110%，已接近兩倍曝險。

擺著就省轉倉費！00631L 改版幫投資人鎖住「隱形內扣成本」

簡言之，持有現貨就像是「庫存」，擺著就不需要每個月轉倉，能直接為投資人省下轉倉的耗損，讓基金內扣費用更平穩。

00631L 於今年 3 月底進行股票分割後，市場流動性又大幅提升，這讓造市商在面對「現貨 + 期貨」這種較複雜的投資組合時，依然能維持極佳的報價流暢度，確保投資人的買賣成本不會遭到侵蝕。

這項調整除了讓產品回歸正向 2 倍的初衷，也與市面上其他追蹤加權指數的同類競品做出了清晰的區隔，00631L 已成為市場上「含積量最高」的槓桿型 ETF。

統計至 5 月 25 日，00631L 規模已突破 1500 億元，今年以來成長 1179 億元；投資人數也從 4 萬人成長到 13.4 萬人。自 3 月 31 日分割恢復交易以來，日均成交金額 60.3 億元，為槓桿型 ETF 第一，全體 ETF 第四。

透過「現貨 + 期貨」的分散布局，不僅能提高資產配置的安全性，也能擴大可容納的資金胃納量。不過，元大投信提醒投資人，槓桿型產品具有波動風險，長期累積報酬會受複利效果影響而偏離標的指數的兩倍，投資前務必詳閱公開說明書，嚴設停損規劃。

00631L 改採現貨分散布局時機巧妙 紓解期貨商 ANC 危機

近期期貨商財務安全的關鍵指標「調整後淨資本額比率 (ANC)」瀕臨警戒值，元大投信研究團隊指出，隨著 00631L 的規模迅速擴大，若依循舊制全數以台指期或個股期貨進行複製，期貨商必須承擔極大的 ANC 風險指標壓力與部位限制，甚至可能因資本適足問題而難以繼續接單。