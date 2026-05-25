鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-25 10:05

台股今 (25) 日早盤大漲逾千點，目前受益人數排名第四大的人氣高息台股 ETF－群益台灣精選高息 (00919-TW) 以 26.91 元開出，盤中股價上漲至 27.23 元創下歷史新高，漲幅 1.87%，也讓 126 萬 2309 位受益人息利雙收笑呵呵。

據了解，00919 最近一次配息是在 3 月份金額為 0.78 元，創新高，且也填息了，觀察過去 00919 年化配息率連續 12 季都維持 10% 以上，今盤中價創新高使得今年來含息報酬率逾 22% 讓投資人息利雙收，顯示出 00919 是穩健型台股投資人存股最佳利器。也讓市場對於 00919 即將在 6 月要進行第 13 次配息更加期待。

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ETF 理財達人表示，大盤在創新高後，許多投資人難免居高思危，也對高檔的台股投資不知從何下手，高股息 ETF 具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收。

全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息 ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，台股高息 ETF 有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

市場法人表示，投資高股息 ETF 最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。整體而言，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息 ETF 有息收保護，逢低分批布局長期持有、累積張數，穩健投資是打造現金流的投資好工具。

據了解，00919 採季配息，每年 3、6、9 及 12 月除息，也連續 12 季維持年化配息率 10% 以上，由於 00919 大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，成份股特性更加適合長期存股，建議穩健型投資人可續抱。