美國政府於美東時間 27 日公告，我國非半導體 232 關稅優惠措施全面回溯自今年 5 月 1 日起生效，其中，「汽車零組件」關稅由 25% 調降至 15%，激勵今 (28) 日汽車零組件股全面噴發，近 10 檔亮漲停燈號。