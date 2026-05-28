鉅亨網記者王莞甯 台北
美國政府於美東時間 27 日公告，我國非半導體 232 關稅優惠措施全面回溯自今年 5 月 1 日起生效，其中，「汽車零組件」關稅由 25% 調降至 15%，激勵今 (28) 日汽車零組件股全面噴發，近 10 檔亮漲停燈號。
美國政府於美東時間 5 月 27 日在聯邦公報「公開檢閱」網頁預告將正式發布聯邦公報，公告台美投資 MOU 中載明給予台灣的非半導體 232 關稅優惠措施，並全面回溯自 5 月 1 日起正式生效；本次優惠措施涵蓋汽車零組件、原木與木製品，以及航空器零組件等關鍵產業。
由於關稅確定調降，有利降低終端客戶不確定性，並開始正常下單，甚至加大力道回補庫存，多檔汽車零組件股飆漲歡呼，大億 (1521-TW)、耿鼎 (1524-TW)、堤維西 (1522-TW)、東陽 (1319-TW)、吉茂 (1587-TW)、巧新 (1563-TW)、帝寶 (6605-TW) 等均漲停，虎山 (7736-TW)、和大 (1536-TW) 等也大漲 7% 上下。
東陽表示，日前因銷美關稅未正式調降，客戶為避免關稅成本風險而延遲下單，政策環境早日明確，可回歸穩定。
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