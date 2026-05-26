「人形機器人第一股」快來了？上交所下周一審議宇樹科技IPO 誰是背後超級贏家？

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-26 14:20

人形機器人賽道即將迎來 A 股里程碑時刻，上交所周一 (25 日) 晚間公告指出，將於 6 月 1 日召開 2026 年第 31 次審議會議，審核宇樹科技科創板 IPO 上市申請，這家 2016 年從杭州濱江一間 50 平方公尺辦公室起步的機器人公司，距離拿下「人形機器人第一股」稱號只剩下臨門一腳。

(圖:shutterstock)

宇樹 IPO 推進堪稱火箭速度；今年 3 月 20 日上交所正式受理申請，至 6 月 1 日上會僅間隔 66 天。本次由中信證券保薦，擬募資 42.02 億元 (人民幣，下同)，投向智能機器人模型研發、本體研發、新產品開發及製造基地建設四大項目，而按公開發行比例不低於 10% 推算，新股發行市值至少達 420 億元。

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真正令市場側目的是背後豪華股東陣容。互聯網與產業巨頭幾乎全員到齊：美團系透過漢海信息、成都龍珠及 Galaxy Z 合計持股 9.6488%，為最大外部股東，按上述 420 億市值計算，股權價值逾 40 億元，雷軍旗下順為資本持股 4.4245%，騰訊直接持股 0.5986%，阿里巴巴透過杭州灝月持股 0.449%，螞蟻集團透過上海雲場持股 0.2245%。

重量級創投公司同樣超額鎖定。紅杉中國 2019 年即押注，合計持股 7.1149%，帳面回報倍數超 60 倍；經緯創投合計持股 5.4528%；中信證券私募子公司金石成長與另類投資子公司中證投資合計持股 4.4897%。

國資方面，北京機器人產業發展投資基金持股 3.8262%，中國互聯網投資基金持股 2.1089%，深創投體系合計約 2.554%，上海科創與中關村科學城等地方平台亦現身股東名單。多家保險資金則透過 LP 間接參與。

天使投資人尹方鳴 2016 年以約 200 萬元入股，透過君萬弘毅持有 3.0699%，按發行前估值回報逾 200 倍。員工持股平台上海宇翼持股 10.9414%，已向 14 名核心員工 (12 人來自研發) 授予 592.66 萬股，按 420 億市值測算人均浮盈近 4900 萬元，設有 36 個月鎖定期及績效解鎖條件。