鉅亨網編譯余曉惠
美國聯邦檢察官周三 (27 日) 以詐欺罪起訴一名 Google 員工，指控他利用內線消息在預測市場 Polymarket 下注，獲利約 120 萬美元。
這份起訴書周三在紐約南區法院公開，根據檢方，這位名為 Michele Spagnuolo 的 Google 資安工程師利用公司內部的機密資訊進行交易，押注歌手 d4vd 將成為 2025 年 Google 搜尋量最高的人物。
他被控涉及洗錢、商品期貨詐欺以及電匯詐欺，周三清晨已在紐約被逮捕。
檢方在起訴書中表示：「Spagnuolo 可以存取 Google 的內部資料系統，其中包括一項內部工具，使他能夠取得關於年度搜尋 (Year in Search) 的機密、非公開數據。」
Polymarket 上，有一些觀察者早在 12 月就已注意到帳號「AlphaRaccoon」在「最熱門搜尋人物」相關市場中出現可疑交易。根據周三的起訴書，該帳號正是 Spagnuolo 本人所使用。
檢方說：「Google 於 2025 年 12 月 4 日前後正式公布 Year in Search 2025 結果。不久後，Spagnuolo 的 AlphaRaccoon 帳號在與 Google Year in Search 2025 相關的押注中，獲利約 120 萬美元。」
Google 發表聲明表示：「我們正與執法機關合作調查此事。該員工是透過所有員工皆可使用的工具存取行銷資料，但利用這些機密資訊進行交易，明顯違反公司政策。」
Google 補充說：「我們已讓該員工停職，並將採取適當行動。」
Polymarket 發言人則表示：「Polymarket 與美國南區檢察官辦公室及美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 密切合作，是目前唯一一個因合作而促成美國內線交易起訴的預測市場平台。我們致力於維護市場的準確、公平與透明，並將持續配合監管與執法單位。」
檢方指出，Spagnuolo 也面臨 CFTC 有關從事內線交易的民事訴訟。起訴書還顯示，他不僅在「2025 年度搜尋榜」市場獲利，也在多個其他預測市場中成功下注，例如「曼達尼 (Zohran Mamdani，紐約市長) 是否進入搜尋前五名」以及「《魷魚遊戲》是否為年度搜尋第一名」等。
檢方說：「Spagnuolo 透過違反信任與保密義務，蓄意或至少魯莽地利用這些重大非公開資訊進行交易。」
這起聯邦案件是過去一個多月內，第二起涉及 Polymarket 的高調內線交易案件。今年 4 月，美國陸軍特種部隊現役士官 Gannon Ken Van Dyke 被捕，理由是他利用機密資訊在預測市場針對美國抓捕委內瑞拉總統馬杜洛下注，獲利超過 40 萬美元。
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