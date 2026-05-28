鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-28 15:20

美國聯邦檢察官周三 (27 日) 以詐欺罪起訴一名 Google 員工，指控他利用內線消息在預測市場 Polymarket 下注，獲利約 120 萬美元。

這份起訴書周三在紐約南區法院公開，根據檢方，這位名為 Michele Spagnuolo 的 Google 資安工程師利用公司內部的機密資訊進行交易，押注歌手 d4vd 將成為 2025 年 Google 搜尋量最高的人物。

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他被控涉及洗錢、商品期貨詐欺以及電匯詐欺，周三清晨已在紐約被逮捕。

檢方在起訴書中表示：「Spagnuolo 可以存取 Google 的內部資料系統，其中包括一項內部工具，使他能夠取得關於年度搜尋 (Year in Search) 的機密、非公開數據。」

Polymarket 上，有一些觀察者早在 12 月就已注意到帳號「AlphaRaccoon」在「最熱門搜尋人物」相關市場中出現可疑交易。根據周三的起訴書，該帳號正是 Spagnuolo 本人所使用。

檢方說：「Google 於 2025 年 12 月 4 日前後正式公布 Year in Search 2025 結果。不久後，Spagnuolo 的 AlphaRaccoon 帳號在與 Google Year in Search 2025 相關的押注中，獲利約 120 萬美元。」

Google 發表聲明表示：「我們正與執法機關合作調查此事。該員工是透過所有員工皆可使用的工具存取行銷資料，但利用這些機密資訊進行交易，明顯違反公司政策。」

Google 補充說：「我們已讓該員工停職，並將採取適當行動。」

Polymarket 發言人則表示：「Polymarket 與美國南區檢察官辦公室及美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 密切合作，是目前唯一一個因合作而促成美國內線交易起訴的預測市場平台。我們致力於維護市場的準確、公平與透明，並將持續配合監管與執法單位。」

檢方指出，Spagnuolo 也面臨 CFTC 有關從事內線交易的民事訴訟。起訴書還顯示，他不僅在「2025 年度搜尋榜」市場獲利，也在多個其他預測市場中成功下注，例如「曼達尼 (Zohran Mamdani，紐約市長) 是否進入搜尋前五名」以及「《魷魚遊戲》是否為年度搜尋第一名」等。

檢方說：「Spagnuolo 透過違反信任與保密義務，蓄意或至少魯莽地利用這些重大非公開資訊進行交易。」