鉅亨網新聞中心 2026-03-31 16:10

隨著美伊局勢與國際政局變動，預測市場平台 Polymarket 近期備受關注。加州州長紐森於 27 日簽署法令，禁止行政官員利用政府內幕資訊在平台押注牟利。此舉源於當局發現，部分能接觸聯邦敏感資訊的官員下注時機異常精準，引發外界質疑公權力遭濫用、公共職務淪為私人獲利工具，爭議迅速升溫。

Polymarket 的運作本質是一個基於 Web3 技術的全民競猜平台，其核心邏輯非常簡單：將未來可能發生的事件設定為盤口，參與者根據個人預測買入「肯定」或「否定」選項。支持者越多，該選項價格越高，反映出的發生機率也隨之攀升。

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從地緣政治、科技巨頭的產品發布，到娛樂圈的八卦預測，該平台覆蓋的範圍極廣，甚至因多次精準預測中東軍事行動與科技大模型發布時程而名聲大噪。

專家分析，Polymarket 高準確度的秘密在於「群體智慧」與「經濟動機」的結合。與傳統社群媒體的隨機言論不同，該平台要求參與者投入真實資金，這有效剔除了湊熱鬧的雜訊。

當參與者必須為自己的觀點負責時，掌握微小線索的內線交易者與利用 AI 監控全球大數據的極客玩家便成為市場主力。這些「聰明錢」透過毫秒級的自動化交易，將零散、隱密的資訊轉化為不斷跳動的量化機率。