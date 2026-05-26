鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-26 17:10

美國太空總署 (NASA) 近日發布採購公告，宣布將為 SpaceX 追加 6 次已認證的載人任務，以確保國際太空站 (ISS) 營運至 2030 年前的乘組輪換無虞。

一家獨大！SpaceX再拿NASA 六次載人合約 至少進帳約17億美元(圖:shutterstock)

根據《teslarat》報導，根據 NASA 公告，合約生效後將立即確認至多三次任務，其餘三次則視實際需求安排。此次增購主因在於波音 CST-100「星際航線」(Starliner) 飛船至今仍未取得載人飛行認證，且近期遭遇技術故障與進度延誤，導致原定的雙軌道運輸體系失衡。

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此外，ISS 近期縮短駐留任務時長，也增加任務調度的複雜性。

相較之下，SpaceX「飛龍」(Dragon) 飛船已成為目前唯一可靠的載人運輸工具。

雖然本次六次任務的具體金額尚未公開，但若參照 2022 年單次任務約 2.87 億美元的標準計算，SpaceX 可望獲得近 17 億美元的額外合約價值。

值得注意的是，在承接更多 ISS 任務的同時，SpaceX 也正為其「星艦」(Starship) 作為 Artemis 登月計畫的載具做準備，並預計下月提交 S-1 申請。