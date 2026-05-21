陳泰銘身家躍居台灣首富 國巨*再飆漲停續創分割後新高 市值躍升台股第12大

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-21 11:44

被動元件進入新一輪漲價循環，國巨 *(2327-TW) 今 (21) 日再度攻上亮燈漲停 572 元，續創分割以來新高價，市值衝上 1.18 兆元，一口氣超車中華電、廣達、中信金、國泰金，成為台股第 12 大權值股。

國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)

另外，根據富比世 (Forbes) 最新資料，國巨董事長陳泰銘以 156 億美元個人資產，超越鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘的 150 億美元，成為台灣首富，同時在全球排名第 186 名。

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被動元件產品自去年下半年起陸續調漲，包括鉭電容、電阻、電感等產品都傳出漲價，最近 Panasonic 也發出客戶信，宣布調漲 SP-Cap(鋁質晶片型高分子固態電容) 產品價格。

市場分析，這一波被動元件調漲，不僅僅是反映原物料成本上漲，也反映出 AI 需求強勁，導致相關被動元件供給缺口擴大、交期拉長，讓廠商在產品議價上也更有底氣，下半年態勢可望延續，MLCC 也可望迎來漲價。

陳泰銘也在日前「2026 國巨集團人工智慧高峰會」指出，「國巨還在 AI 革命的第二局上半」，在 AI 世代下，客戶對能提供全方位解決方案的供應商需求上升、AI 世代對於速度及反應的重視，以及台灣是 AI 的中心等等三大因素，將讓國巨在 AI 世代脫穎而出。