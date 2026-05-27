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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)目標價調升至158元，幅度約8.97%

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對華邦電(2344-TW)提出目標價估值：中位數由145元上修至158元，調升幅度8.97%。其中最高估值200元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予華邦電(2344-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀0位。

華邦電(2344-TW)今(27日)收盤價為155元。近5日股價上漲34.2%，相關半導體業近5日上漲10.41%，集中市場加權指數上漲10.58%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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