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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估下修至-3.62元，預估目標價為140.00元

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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.41元下修至-3.62元，其中最高估值-1.09元，最低估值-5.14元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-1.09(-1.09)2.81013.3
最低值-5.14(-5.14)-4.120.381.93
平均值-3.39(-3.37)-0.893.635.61
中位數-3.62(-3.41)-0.942.823.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值131.06億292.00億516.54億683.00億
最低值121.00億181.89億280.04億320.06億
平均值126.62億249.25億395.12億510.99億
中位數125.89億253.64億387.20億504.58億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS-0.07-1.28-2.02-2.38
營業收入1,583萬2.29億19.15億51.31億

詳細資訊請看美股內頁：
CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCRWV

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CoreWeave, Inc. Class A105.87+0.36%

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