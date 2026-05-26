鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估上修至-0.09元，預估目標價為7.06元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對蔚來汽車(NIO-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.11元上修至-0.09元，其中最高估值0.22元，最低估值-0.42元，預估目標價為7.06元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.22(0.22)
|0.46
|0.51
|0.47
|最低值
|-0.42(-0.42)
|-0.33
|-0.22
|0.47
|平均值
|-0.1(-0.1)
|0.09
|0.24
|0.47
|中位數
|-0.09(-0.11)
|0.1
|0.22
|0.47
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|230.67億
|303.37億
|364.04億
|277.49億
|最低值
|184.52億
|188.27億
|190.41億
|277.49億
|平均值
|200.70億
|237.71億
|263.12億
|277.49億
|中位數
|197.13億
|234.25億
|264.79億
|277.49億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.04
|-1.30
|-1.76
|-1.53
|-0.95
|營業收入
|56.03億
|73.17億
|78.50億
|91.33億
|121.71億
詳細資訊請看美股內頁：
蔚來汽車(NIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估上修至-0.18元，預估目標價為7.14元
- 蔚來汽車加碼自研晶片 降低對輝達依賴強化競爭力
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估上修至-0.18元，預估目標價為6.83元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估上修至-0.19元，預估目標價為6.83元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇