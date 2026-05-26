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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估下修至0.99元，預估目標價為16.20元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.01元下修至0.99元，其中最高估值1.24元，最低估值0.93元，預估目標價為16.20元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.24(1.24)1.571.922.25
最低值0.93(0.93)1.141.312.25
平均值1.04(1.04)1.291.452.25
中位數0.99(1.01)1.221.372.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值130.24億137.79億147.26億156.72億
最低值116.88億124.80億126.91億156.72億
平均值125.92億133.69億139.94億156.72億
中位數126.72億134.57億140.27億156.72億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.690.470.610.630.68
營業收入81.60億93.02億104.31億103.59億106.67億

詳細資訊請看美股內頁：
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVIV

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