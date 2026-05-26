鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估下修至0.99元，預估目標價為16.20元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.01元下修至0.99元，其中最高估值1.24元，最低估值0.93元，預估目標價為16.20元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.24(1.24)
|1.57
|1.92
|2.25
|最低值
|0.93(0.93)
|1.14
|1.31
|2.25
|平均值
|1.04(1.04)
|1.29
|1.45
|2.25
|中位數
|0.99(1.01)
|1.22
|1.37
|2.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|130.24億
|137.79億
|147.26億
|156.72億
|最低值
|116.88億
|124.80億
|126.91億
|156.72億
|平均值
|125.92億
|133.69億
|139.94億
|156.72億
|中位數
|126.72億
|134.57億
|140.27億
|156.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.69
|0.47
|0.61
|0.63
|0.68
|營業收入
|81.60億
|93.02億
|104.31億
|103.59億
|106.67億
詳細資訊請看美股內頁：
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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