鉅亨速報 - Factset 最新調查：邁威爾科技MRVL-US的目標價調升至149.5元，幅度約3.82%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共38位分析師，對邁威爾科技(MRVL-US)提出目標價估值：中位數由144元上修至149.5元，調升幅度3.82%。其中最高估值300元，最低估值100元。
綜合評級 - 共有45位分析師給予邁威爾科技評價：積極樂觀39位、保持中立5位、保守悲觀1位。
邁威爾科技今(27日)收盤價為200.48元。近5日股價上漲3.82%，標普指數上漲0.95%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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