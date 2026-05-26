鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-26 14:30

斯里蘭卡央行 (CBSL) 周二 (26 日) 採取果斷行動，宣布將基準利率大幅上調 100 個基點 (4 碼)，將隔夜政策利率由 7.75% 提升至 8.75%。此舉旨在應對中東衝突引發的全球能源價格飆升，並試圖穩定飽受壓力的本國貨幣與持續攀升的通膨。

大幅升息100基點！斯里蘭卡央行激進舉措震驚市場(圖:shutterstock)

此次升息幅度遠超經濟學家的預期。根據《路透》先前的調查，多數分析師原先預測央行僅會小幅升息 25 個基點，甚至是維持利率不變。

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科倫坡股權研究公司 CAL 的策略主管 Udeeshan Jonas 指出，這次 100 個基點的調升顯示央行的政策重心已發生轉變，從支持經濟增長轉向捍衛物價穩定。

斯里蘭卡目前的經濟困境直接源於中東局勢導致的油價波動。由於斯里蘭卡幾乎完全依賴進口燃料，國際油價的劇烈震盪對其國內經濟造成了直接衝擊。

斯里蘭卡國內燃料價格已大幅調漲 40%，政府被迫實施燃料配給，甚至將周三訂為公定假日以節省能源消耗。

能源成本的轉嫁導致 4 月份通膨率由 3 月的 2.2% 攀升至 5.4%，已超過央行設定的 5% 目標。央行預警，短期內通膨可能持續高於目標區間。

除了通膨，斯里蘭卡盧比自 3 月初以來已貶值約 8.7%。貨幣貶值進一步加劇了進口能源的成本，形成惡性循環。雖然央行表示近期匯率壓力略有緩解，且截至 4 月底的外匯儲備維持在 68 億美元左右，但面對長期的高油價環境，緩衝空間依然有限。