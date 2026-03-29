鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-29 10:29

三五族群磊晶廠全新光電 (2455-TW) 上周受惠於「Satellite 2026」於美國華盛頓登場，加上法人指出，全新在低軌衛星應用與光電產品持續需求強勁趨勢下，於今 (2026) 年有望維持雙位數營收成長，激勵全新周漲 17.61%，不僅周 K 收紅，股價也站上所有均線之上。

今年 Satellite 2026 上有多家台廠參展，聚焦星間鏈路、AI 與地面設備升級，加上 SpaceX 預期在今年 6 月進行首次公開發行 (IPO)，估值最高可達 1.75 兆美元，有機會成為史上最大科技股上市案，激勵全球低軌衛星概念股上揚。

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全新在本周量增價揚，周成交量也來到 15.88 萬張，創今年周交成量最多一周，股價也在周四 (26 日) 曾觸及 293 元新天價。

全新在光電子業務於去年第 4 季表現亮眼，單季營收占比衝上 29.3% 歷史新高，公司預期今年產品從微電子為主的結構，轉向更具成長潛力的光電領域發展，加上受惠於全球 AI 資料中心建置熱潮及光通訊技術世代更迭，今年光電產品營收有望衝破 3 成以上。

全新表示，除了光電子產品，公司在新興應用量產，如消費性電子，如 AI 眼鏡、車用 LiDar、機器人視覺及工業領域太陽能電池 (低軌道衛星) 等應用，也邁入量產，支撐光電子業務多元化成長。

法人表示，全新今年全年度營收規模逐步往歷史高檔靠近，而產品組合將往高階規格移動後，預期獲利結構會持續改善。