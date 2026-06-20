鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-20 14:30

日本外務大臣茂木敏充於週五（19 日）宣布，自 7 月 1 日起，外國人申請日本簽證的費用將大幅上調。

其中，單次入境簽證費用將由現行的 3000 日元上漲至 15000 日元，漲幅達 5 倍；多次入境簽證（效期內可多次出入境）費用則將由 6000 日元上調至 30000 日元，同樣漲幅 5 倍。

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事實上，日本政府上調簽證手續費的計畫早有跡象。《日本經濟新聞》去年 10 月 17 日就曾報導，日本政府規劃自 2026 年度起，將簽證申請手續費調整至與歐美國家相當的水準。

報導指出，隨著訪日外國觀光客持續增加，政府希望藉由調漲手續費，反映簽證發行成本上升及物價上漲等因素，同時緩解日本各地日益嚴峻的「過度旅遊」問題。

根據報導，日本過去的簽證手續費水準，相較於 G7 其他成員國明顯偏低。以往遊客每次訪日皆須申請的單次入境簽證費用，約僅 3000 日元，而效期內可多次往返的多次入境簽證費用則約 6000 日元。

相較之下，美國短期簽證收費為 185 美元，英國短期簽證收費則為 177 美元。

除了金額調漲，日本政府亦正研議調整收費時點。目前日本是於「簽發時」收取費用，未來則考慮改為與歐美相同的「申請時」收費制度，旨在防止部分外國遊客隨意提出簽證申請，藉此減輕相關行政審查的負擔。