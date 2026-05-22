全球能源危機加劇 巴克萊警告2026年油價恐突破100美元大關
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
隨着全球供應中斷進入史上最嚴重的階段，國際能源市場正籠罩在供應短缺的陰影下。巴克萊銀行 (Barclays) 周五 (22 日) 發布報告，維持 2026 年布蘭特原油 (Brent) 每桶 100 美元的價格預測，但強烈警告市場風險正向「上行」傾斜，油價極有可能突破此預測水準。
歷史性的庫存赤字與供應中斷
巴克萊指出，當前全球面臨嚴重的供應衝擊，特別是荷姆茲海峽的關閉，已導致全球石油庫存迅速枯竭。分析顯示，目前的庫存趨勢反映出每日約 600 萬至 800 萬桶的巨大供應缺口，美國的庫存量已逼近 2020 年以來的最低點。
高盛的數據同樣令人擔憂。報告顯示，全球原油庫存正以創紀錄的速度下降，5 月份的庫存消耗速度達到每日 870 萬桶，創下歷史新高。目前通過荷姆茲海峽的估計出口量僅為正常水準的 5%。
巴克萊警告，即使海峽今日立即全面恢復通行，全球庫存的起點仍將比近期最吃緊的時期低約 2,000 萬桶。
地緣政治緊張局勢推升金價
由於交易員對美國與伊朗能否達成外交突破持懷疑態度，加上伊朗在濃縮鈾問題上態度強硬，國際油價周五顯著上漲。布蘭特原油日內上漲約 2.3% 至每桶 105 美元左右，西德州原油 (WTI) 則上漲 1.8% 至每桶 98 美元。
需求具韌性但供給嚴峻
儘管面臨高油價壓力，全球石油需求仍表現出高度韌性。彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 的一項調查顯示，多數資產管理公司與專家預計，由於市場持續消化戰爭帶來的風險溢價，未來 12 個月的油價將維持在每桶 81 美元至 100 美元之間。
此外，全球能源格局正因這場危機發生變化。雖然巴西正在擴張離岸石油生產，奈及利亞也計畫增加產量以填補缺口，但短期內仍難以完全抵消供應衝擊帶來的影響。同時，能源危機也推動了替代能源的發展，如中國太陽能出口激增以及歐洲電動車 (EV) 銷量的增長。
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