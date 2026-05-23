「哈囉 格陵蘭！」川普曬AI合照 買島夢又回來了？
鉅亨網編譯羅昀玫
美國總統川普再次拋出具爭議性的格陵蘭議題，他週五 (22 日) 在社群平台分享一張 AI 生成圖片，畫面中川普巨大身影俯視格陵蘭山脈與彩色村莊，上方寫著「Hello, Greenland!」(哈囉！格陵蘭)，再度引發外界對其「收購格陵蘭」構想的聯想。
就在川普發文數小時前，美國駐格陵蘭特使藍德里 (Jeff Landry) 抵達格陵蘭首都努克 (Nuuk)，出席美國新領事館啟用儀式，但遭遇大規模抗議。
美國此次將駐格陵蘭領事館由努克 (Nuuk) 郊區的一棟木屋遷至市中心更大型的新館舍，象徵美方進一步擴大在當地的外交存在。
3,000 平方公尺美國領事館，也因規模龐大，被部分居民戲稱為「川普大樓」(Trump Towers)。
美國國務院強調，新館舍具備更大空間與容量，有助深化美國與格陵蘭的外交互動與合作。
美國駐丹麥大使豪威 (Kenneth Howery) 在開幕致詞時表示：「北極地區是全球重要區域，川普總統已排除以軍事手段控制格陵蘭，未來將由格陵蘭人民自行決定島嶼命運。」
豪威淡化外界疑慮稱：「無論你們未來做出什麼決定，我們都會作為鄰居、盟友與夥伴站在你們身旁。」
格陵蘭總理尼爾森 (Jens-Frederik Nielsen) 及多位政治人物均婉拒出席開幕儀式。
尼爾森向當地媒體《Sermitsiaq》表示：「我們尚未做出原則性決定，但我不會參加。」
開幕當天，超過 500 名格陵蘭民眾聚集在領事館外示威，高舉「美國滾回家去」(Go Home USA)、「讓美國離開」(Make America Go Away) 及「我們不是商品」(We are not for sale) 等標語，並揮舞格陵蘭旗幟表達不滿。
抗議民眾隨後集體背對美國領事館並靜默兩分鐘，象徵反對華府擴大在當地影響力。
格陵蘭居民 Grethe Kramer Berthelsen 表示：「格陵蘭屬於我們，這是我們的國家，不屬於丹麥，也不屬於美國。」
今年 1 月，白宮曾透露川普政府正評估取得格陵蘭控制權的可能性，甚至一度納入軍事選項，引發北約盟友關切。
不過後續討論已逐步轉向外交談判。
格陵蘭政府本週稍早表示，與美國針對領土未來的高風險談判已有進展，但重申格陵蘭屬於當地人民，「永遠不會出售」。
川普則持續強調，人口約 5.7 萬人的格陵蘭在北極戰略地位日益重要，對美國牽制俄羅斯與中國具有關鍵意義。
目前美軍仍在當地保有一處現役基地皮圖菲克太空基地 (Pituffik Space Base)，但相較 1945 年 (冷戰期間) 曾設置約 17 處軍事設施，規模已大幅縮減。
- 6/24論壇專家解析AI熱潮下的銅價機會
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告