台驊Q1正向獲利 看東南亞市場重要性提升

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-15 00:37

台驊第一季維持正向營業利益。(鉅亨網資料照)

展望後市，台驊表示，運價仍處在調整階段，但貨量動能顯示客戶出貨需求基礎，將持續強化貨源掌握能力與區域服務效率，審慎控管成本與風險配置，在市場價格修正環境下維持穩健經營節奏。

‌



台驊第一季合併毛利 7.59 億元，毛利率 15%，營業利益 1.26 億元，整體貨量仍維持成長，其中，美國線受關稅政策調整前出貨需求帶動，貨量提升，中東與南亞市場也呈現成長趨勢。

而在空運方面，台驊指出，對貨源的掌握能力持續提升，客戶結構逐步優化，有助強化業務結構品質並提升營運穩定度。

台驊進一步提到，由於亞洲製造布局分散趨勢，東南亞市場重要性正持續提升，跨區域服務能力已反映於實際貨量和航線配置。

此外，台驊提到，第一季營業活動現金流量為淨流出 2.19 億元，主要因季末應收帳款與營運性資產增加，屬營運資金時序性變動，本業仍維持正向營業利益。