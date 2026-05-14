台驊Q1正向獲利 看東南亞市場重要性提升
鉅亨網記者王莞甯 台北
貨攬業者台驊控股 (2636-TW) 公布第一季財報，稅後純益 1.51 億元，每股純益 (EPS)1.1 元，台驊表示，獲利較去年同期衰退主要是因運價修正，但維持正向營業利益，顯示營運架構與成本控管能力具備穩定基礎。
展望後市，台驊表示，運價仍處在調整階段，但貨量動能顯示客戶出貨需求基礎，將持續強化貨源掌握能力與區域服務效率，審慎控管成本與風險配置，在市場價格修正環境下維持穩健經營節奏。
台驊第一季合併毛利 7.59 億元，毛利率 15%，營業利益 1.26 億元，整體貨量仍維持成長，其中，美國線受關稅政策調整前出貨需求帶動，貨量提升，中東與南亞市場也呈現成長趨勢。
而在空運方面，台驊指出，對貨源的掌握能力持續提升，客戶結構逐步優化，有助強化業務結構品質並提升營運穩定度。
台驊進一步提到，由於亞洲製造布局分散趨勢，東南亞市場重要性正持續提升，跨區域服務能力已反映於實際貨量和航線配置。
此外，台驊提到，第一季營業活動現金流量為淨流出 2.19 億元，主要因季末應收帳款與營運性資產增加，屬營運資金時序性變動，本業仍維持正向營業利益。
截至 3 月底，台驊合併總資產為 223.52 億元，現金及約當現金 80.64 億元，占總資產約 36%，流動比率約 1.62 倍，股東權益比率約 43%，負債結構以短期融資與營運資金調度為主，整體財務結構維持穩健，流動性水準足以支應營運和資本運作需求。
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