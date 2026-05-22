鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-22 16:37

隨著 AI 蓬勃發展，市場聚焦電力供應問題，緯穎 (6669-TW) 董事長洪麗寗今 (22) 日出席「天下 45 週年 旗艦論壇」指出，在 AI 時代下，電力與產能之間的關係密不可分，電力成為決定產能的重要關鍵，因此緯穎已經電力布局至 2028 年。

洪麗寗：AI時代下電力與產能密不可分，緯穎已將電力布局至2028年。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

洪麗寗表示，隨著代理式 AI 發展，大家都來不及交貨，因此市場關注的議題從去年的地緣政治風險，轉為產能是否充足。他並指出，在擴充產能時，遇到最大的問題就是電力供應，因為 AI 伺服器的測試非常耗電，與資料中心相當，因此如果電力不足，就沒辦法生產製造。

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洪麗寗說：「談產能的時候，一定談 power」，也透露與客戶洽談時，把電力供應當作藍圖來談，而緯穎自 2024 年開始，便把自身的電力布局規劃至 2028 年。他並指出，電是基礎建設，需要花很多時間建置，也要花很多錢，緯穎在墨西哥、美國及馬來西亞等地的廠區，都投入很大的資源。

針對全球布局，洪麗寗則指出，地緣政治確實對緯成影響，但也推動緯穎做很多決定。第一個決定，就是至馬來西亞設廠，主要因應「去中國化」趨勢，也在 2022 年完全撤出中國。