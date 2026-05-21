鉅亨網新聞中心 2026-05-21 16:39

港股主要指數周四 (21 日) 高開低走，恒生指數早盤一度高開近 200 點，但隨後震盪下挫，午後一路走低並刷新近期調整低位。截至收盤，恒生指數下跌 1.03%，報 25386.52 點；恒生科技指數大跌 2.15%，報 4768.90 點；國企指數則下跌 1.51%。大市全日成交額顯著擴大至 2985.52 億港元。

盤面上，權重科技股表現疲軟是拖累大盤的主因。嗶哩嗶哩跌近 8%，百度跌逾 5.7%，阿里巴巴、網易跌幅均超過 4%，騰訊與京東則跌逾 3%。此外，商業航天概念股顯著走弱，拓璞數控跌幅超過 15%；光通信板塊亦領跌，長飛光纖光纜收跌 6.84%。

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石油股受美國與伊朗談判進入最終階段及油價下跌影響，集體走低，其中中石油跌逾 2%。

焦點股之一，經緯天地在宣布進入 AI 算力服務領域後，股價出現崩盤式下跌，收盤重挫超過 83%。

儘管大盤多數板塊飄綠，部分板塊仍具備韌性。航空股逆勢反彈，中國國航收漲 4.38%，東航及國泰航空漲幅均超過 3%。生物醫藥股多數活躍，康方生物漲 4.35%，藥明康德收漲 1.31%。中資券商股部分維持漲勢，招商證券與中信證券漲幅均逾 2%，成為市場的「避風港」。此外，舜宇光學科技受券商增持評級激勵，逆市大漲 9.32%。

針對近期波動，招商證券認為港股估值仍處較低水準，具備安全邊際，震盪上行概率較高。華泰證券指出，港股目前正在磨底，雖然 AI 鏈仍是中期主線，但需留意外部原油供給與通膨預期的考驗。